Шарль Мишель: кресло лидера Белоруссии останется пустым на саммите Восточного партнерства

Глава Евросовета Шарль Мишель надеется, что увидит в кресле лидера Белоруссии "демократически избранного президента" уже на следующем саммите программы Восточного партнерства в 2022 году. Об этом политик заявил в воскресенье, 12 декабря, на встрече в Брюсселе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и представителями оппозиционных сил и организаций. "15 декабря на саммите программы Восточного партнерства в Брюсселе кресло лидера Белоруссии останется пустым. Однако я надеюсь, что к следующему саммиту в этом кресле будет сидеть демократически избранный президент Белоруссии", - цитирует Мишеля его пресс-служба. На встрече было также объявлено объявил о выделении ЕС дополнительных €15 млн в качестве поддержки неправительственных организаций и СМИ, вещающих на Белоруссию из-за границы. Мишель напомнил и об обещании Еврокомиссии выделить республике €3 млрд после "демократической передачи власти". Он также обвинил Минск в репрессиях против оппозиции и СМИ. "Для нас особенно важна помощь, которую мы предоставляем международным механизмам, собирающим юридические свидетельства нарушений прав человека режимом Лукашенко. Так мы привлечем их к ответственности за их преступления. Они должны знать, что их преступления записываются, что доказательства собираются, и что их привлекут к суду", - заключил глава Евросовета. Как развивался политический кризис в Белоруссии 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента. По официальным данным, Александр Лукашенко победил в шестой раз и набрал 80,1% голосов. Тихановскую, как утверждают в ЦИК республики, поддержали 10,12% избирателей. Сразу после объявления итогов выборов в центре Минска и других городах начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. По данным МВД страны, были задержаны около 6 тыс. человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. "С моей точки зрения, Лукашенко - это человек с очень низкой, нулевой легитимацией, который сейчас держится в целом на штыках. И все средства хороши. То есть сейчас он бьется за свою легитимацию. Но просто он не встречает никакого критического отклика внутри страны своей, потому что все в последнее время немножко примолкли, с ним разговаривает только генералитет, который козыряет ему, разумеется", - прокомментировал в эфире "Эха Москвы" писатель Дмитрий Глуховский.