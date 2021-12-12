ВОЗ рассказала об отличиях штамма «омикрон» от «дельты»

Предварительно новый вариант коронавирусной инфекции «омикрон» способен снижать уровень эффективности вакцин от заболевания. Соответствующий документ по COVID-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стал доступен в воскресенье, 12 декабря.

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В организации при этом отметили, что агрессивная мутация COVID-19 менее опасна, чем «дельта».

Это связано с тем, что у большинства заболевших новым штаммом диагностировалась бессимптомная форма коронавируса. Также встречались случаи легкой или средней симптоматики.

— На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против «омикрона». Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма «омикрон» позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта, — передает РИА Новости.

Также в ВОЗ сообщили, что на данный момент «омикрон» обнаружили в 63 странах мира. По предварительным сведениям организации, данный штамм заболевания в будущем опередит «дельту» по скорости распространения. Однако сейчас специалисты еще не выяснили, в чем причина такой быстрой передачи вируса.