Польша пригрозила прекратить взносы в бюджет Евросоюза

Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро заявил, что страна должна перестать платить членские взносы в Евросоюз и начать блокировать решения Брюсселя в том случае, если ЕС лишит Польшу финансирования и продолжит оказывать давление на принимаемые внутри страны решения. 7 октября Конституционный суд Польши по запросу властей утвердил приоритет польских законов над европейскими. Это спровоцировало критику со стороны Евросоюза и угрозу лишения страны средств из европейских фондов.

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«Польша должна ответить на шантаж ЕС, наложив вето на все темы, которые требуют единогласного одобрения со стороны Евросоюза. Польша должна также пересмотреть свои обязательства перед ЕС в отношении климата и энергетической политики, которые приводят к резкому повышению стоимости электроэнергии» — заявил Зёбро.

Он добавил, что «Европейская комиссия ставит невозможные условия, потому что ее реальная цель — не добиться предполагаемого верховенства закона, а сменить правительство в Польше».

«Если этот спор наберет новые обороты, я потребую, чтобы Варшава приостановила свои выплаты ЕС. Это будет оправданно, учитывая, что он незаконно отказывает нам в средствах из общего бюджета, в который мы также вкладываемся», — отметил польский министр.

Зёбро добавил, что своими действиями Брюссель посылает сигнал полякам — «если вы поддерживаете правительство, вы не получите деньги от ЕС».

«Предполагается, что жестокий экономический шантаж заставит Польшу согласиться с тем, чтобы ЕС был переформатирован в федеральное государство, которое официально управляется из Брюсселя, но на практике — из Берлина», — раскритиковал он политику Евросоюза.