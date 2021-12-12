Польша пригрозила прекратить взносы в бюджет Евросоюза

Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро заявил, что страна должна перестать платить членские взносы в Евросоюз и начать блокировать решения Брюсселя в том случае, если ЕС лишит Польшу финансирования и продолжит оказывать давление на принимаемые внутри страны решения. 7 октября Конституционный суд Польши по запросу властей утвердил приоритет польских законов над европейскими. Это спровоцировало критику со стороны Евросоюза и угрозу лишения страны средств из европейских фондов.
«Польша должна ответить на шантаж ЕС, наложив вето на все темы, которые требуют единогласного одобрения со стороны Евросоюза. Польша должна также пересмотреть свои обязательства перед ЕС в отношении климата и энергетической политики, которые приводят к резкому повышению стоимости электроэнергии» — заявил Зёбро.
Он добавил, что «Европейская комиссия ставит невозможные условия, потому что ее реальная цель — не добиться предполагаемого верховенства закона, а сменить правительство в Польше».
«Если этот спор наберет новые обороты, я потребую, чтобы Варшава приостановила свои выплаты ЕС. Это будет оправданно, учитывая, что он незаконно отказывает нам в средствах из общего бюджета, в который мы также вкладываемся», — отметил польский министр.
Зёбро добавил, что своими действиями Брюссель посылает сигнал полякам — «если вы поддерживаете правительство, вы не получите деньги от ЕС».
«Предполагается, что жестокий экономический шантаж заставит Польшу согласиться с тем, чтобы ЕС был переформатирован в федеральное государство, которое официально управляется из Брюсселя, но на практике — из Берлина», — раскритиковал он политику Евросоюза.
По данным ТАСС, Польша может получить около €58 млрд из Фонда восстановления Евросоюза. План распределения ресурсов Варшава уже представила, но он должен быть одобрен Еврокомиссией. Этого пока не произошло.