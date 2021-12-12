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50 минут назад

«Инструмент ценового диктата»: премьер Польши высказался о «Северном потоке — 2»

В воскресенье, 12 декабря, премьер Польши Матеуш Моравецкий встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в Варшаве. После встречи Моравецкий поделился своим мнением о газопроводе «Северный поток — 2».

«Инструмент ценового диктата»: премьер Польши высказался о «Северном потоке — 2»
Фото: ReutersReuters

Он считает, что «Северный поток — 2» увеличивает возможности России в давлении на Украину и на Евросоюз.

— Он может быть инструментом ценового диктата. Мы указываем на эти риски, на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее нашего соседа — Украины, — передает РИА Новости слова премьера.

Также он отметил, что на сегодняшний день Польша пытается выработать с Германией решения, которые отвечали бы на эти риски.

Кроме этого, Моравецкий заявил о том, что лучшим решением было бы не допустить запуска «Северного потока — 2».

— Угрозы все еще не выявлены, — заключил политик.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сказал, что «Северный поток — 2» не запустят в случае «обострения конфликта» на Украине, а именно: если Россия якобы решит совершить «вооруженное вторжение» на территорию страны. Кроме этого, он назвал газопровод «рычагом воздействия на РФ» в данном вопросе.

В мире,Олаф Шольц,Энтони Блинкен,ЕС,РИА Новости,
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