На Украине заговорили об отказе от НАТО

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55 минут назад

В Раде предложили вернуться к внеблоковому статусу Украины

Украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» предлагает вернуться к внеблоковому статусу Украины, соответствующее заявление опубликовано на сайте партии в международный день нейтралитета.

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Фото: ReutersReuters

«Выбор в пользу нейтралитета и внеблоковой политики обеспечил многим странам Европы и мира успешное, бесконфликтное развитие и гармоничное партнерство с соседями... Внеблоковая политика и стремление к нейтралитету стали фундаментальными принципами, заложенными в декларации о государственном суверенитете Украины, принятой 16 июля 1990 года. В разделе IX торжественно провозглашалось намерение молодого украинского государства стать постоянно нейтральной страной, которая не принимает участие в военных блоках. Однако безответственные политики увели страну от поставленных целей. В угоду идеологическим догмам и сиюминутным амбициям при режиме (бывшего президента Петра) Порошенко в Конституцию Украины попала норма о вступлении в военно-политический блок НАТО», – приводит заявление РИА «Новости».

По мнению членов партии, эти изменения были внесены в нарушение конституционных процедур.

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«Это решение не сделало нашу страну ни богаче, ни защищеннее. Оно раскололо общество. Создало риски углубления конфронтации в отношениях с нашими соседями, сделало Украину заложницей геополитического противостояния», – считают в партии.

Ранее экс-депутат Верховной рады Вадим Денисенко перечислил четыре варианта развития событий для президента Украины Владимира Зеленского в 2022 году. По его мнению, глава государства может остаться без поддержки Запада, а также, возможно, пойдет на компромиссы по Донбассу.

В мире,Вадим Денисенко,Владимир Зеленский,Верховная Рада,НАТО,МИД,РИА Новости,
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