На Украине заговорили об отказе от НАТО

«Выбор в пользу нейтралитета и внеблоковой политики обеспечил многим странам Европы и мира успешное, бесконфликтное развитие и гармоничное партнерство с соседями... Внеблоковая политика и стремление к нейтралитету стали фундаментальными принципами, заложенными в декларации о государственном суверенитете Украины, принятой 16 июля 1990 года. В разделе IX торжественно провозглашалось намерение молодого украинского государства стать постоянно нейтральной страной, которая не принимает участие в военных блоках. Однако безответственные политики увели страну от поставленных целей. В угоду идеологическим догмам и сиюминутным амбициям при режиме (бывшего президента Петра) Порошенко в Конституцию Украины попала норма о вступлении в военно-политический блок НАТО», – приводит заявление РИА «Новости».