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23 минуты назад

В Польше призвали ответить шантажом на  шантаж Евросоюза

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро призвал власти страны приостановить выплаты в бюджет ЕС и блокировать решения Брюсселя, если он сократит субсидии Варшаве. Об этом министр заявил в интервью Financial Times.

В Польше призвали ответить шантажом на шантаж Евросоюза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Польша должна ответить на шантаж ЕС вето по всем вопросам, требующим единодушия в ЕС. Польша должна пересмотреть свою приверженность политике ЕС в области климата и энергетики, что приведет к резкому скачку цен на энергоносители», - сказал Зебро.

Он отметил, что если спор обострится, то потребует, чтобы Польша приостановила выплату взносов в ЕС.

«Это было бы оправдано, поскольку ЕС незаконно отказывает нам в средствах из совместного бюджета, в который мы также вносим свой вклад», - подчеркнул министр.

Зебро также обвинил руководство ЕС в попытке переворота в стране. По его мнению, Европейская комиссия ставит невыполнимые условия, потому что ее реальная цель – не верховенство европейского закона, а изменение правительства Польши.

«Это сигнал полякам: если вы поддержите это правительство, вы не получите денег от ЕС. Это не забота о верховенстве закона, а политический диктат, шантаж и попытка подорвать демократические решения нескольких миллионов поляков», - заявил министр.

Напряженные столкновения между Варшавой и Брюсселем достигли апогея в октябре. Тогда конституционный суд Польши объявил ключевые положения законодательства ЕС несовместимыми с конституцией Польши.

Официальный Брюссель рассматривает противостояние с Польшей - пятым по численности населения государством ЕС - как фундаментальную угрозу единым законам, и как самый большой вызов после Brexit.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,Financial Times,
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