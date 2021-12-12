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12 минут назад

Зеленский обратился к правительству с просьбой уволить замглавы МВД за скандал в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству с просьбой рассмотреть вопрос увольнения заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, который в субботу устроил скандал на одном из блокпостов в зоне силовой операции в Донбассе.

Зеленский решил уволить замглавы МВД за скандал в Донбассе
Фото: ReutersReuters

"По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем", - написал президент в воскресенье в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств, "ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека".

Замглавы МВД Украины устроил скандал на границе с Донбассом

Днем ранее украинские СМИ распространили видео, где человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов грубо разговаривал с правоохранителями, которые, согласно инструкции, потребовали предоставить документы для проверки. В тот же день глава МВД Денис Монастырский направил представление правительству, где потребовал отстранить Гогилашвили от должности и инициировал проверку. Позже сам Гогилашвили извинился за "излишнюю эмоциональность" и пообещал всячески способствовать проведению дисциплинарного производства.

В мире,Владимир Зеленский,МВД,
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