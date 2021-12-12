Папа Римский выразил поддержку Украине

Папа Римский Франциск выразил поддержку Украине и призвал решать все конфликтные вопросы, касающиеся страны, через мирный диалог. Об этом он заявил во время традиционного обращения из дворца в Ватикане, передает РИА «Новости».

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В обращении он выразил надежду в том, что нынешние трения будут «разрешены путем серьезного международного диалога, а не посредством оружия».

По словам папы Римского, его огорчает статистика по производству оружия, согласно которой в этом году было произведено больше вооружения, чем в прошлом.

«Оружие — это не путь. Это Рождество да принесет Украине мир», — добавил он.

Ранее президент США Джо Байден предупредил российского лидера Владимира Путина об отправке американских военных в страны «Бухарестской девятки» в случае нападения России на Украину.