Сербия закупит у России 18 вертолетов

Сербия в 2022-2023 годах намерена стать региональной вертолетной силой, закупив технику у одной из стран Европейского союза и 18 вертолетов у России. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.

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По словам политика, в общей сложности республика приобретет 30 вертолетов. Из них Сербия купит 11 H-145 производства компании Airbus, четыре Ми-35, три Ми-17 плюс 11 подержанных Ми-35.