В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
1 час назад

Уничтоженный ураганом город США показали на видео с воздуха

В соцсетях появились фото и видео последствий мощного урагана на востоке США. На кадрах видно, что стихия разрушила целые населенные пункты.

Торнадо и ураганы обрушились сразу на несколько штатов. Пострадали Иллинойс, Кентукки, Миссури,Арканзас, Теннесси. Повсюду есть жертвы и пропавшие без вести.

В Иллинойсе шесть человек погибли при разрушении склада Amazon. В Кентукки обвалилось здание свечного завода, десятки жителей пропали без вести.

«По предварительным оценкам, погибло более 100 человек. Дома были полностью снесены ветром - скорость ветра достигала 300 км / ч», - пишут пользователи Twitter.

«Я провел день в округе Тейлор, где было разрушено около 70 домов и погиб 1 человек. Я разговаривал с одним домовладельцем, который потерял все… дом, 3 машины и гараж. Удивительно, но он был так оптимистичен. Просто сказал, что его семья и друзья счастливы, что живы. Он даже пошутил», - пишет очевидец.

В Кентукки последствия урагана сняли с помощью беспилотника.

«Разрушительный, невероятный вид с беспилотника в Боулинг-Грин, штат Кентукки, показывающий весь разрушительный путь торнадо», - написал автор видео.

Президент Джо Байден назвал ураган одним из самых сильных в истории, он сравнил пострадавшие штаты с зоной боевых действий.

Байден признался, что точное количество жертв и ущерб пока подсчитать невозможно.

Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших и пожелало выздоровления пострадавшим.

В мире,Видео,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители