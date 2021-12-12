Уничтоженный ураганом город США показали на видео с воздуха

В соцсетях появились фото и видео последствий мощного урагана на востоке США. На кадрах видно, что стихия разрушила целые населенные пункты.
Торнадо и ураганы обрушились сразу на несколько штатов. Пострадали Иллинойс, Кентукки, Миссури,Арканзас, Теннесси. Повсюду есть жертвы и пропавшие без вести.
В Иллинойсе шесть человек погибли при разрушении склада Amazon. В Кентукки обвалилось здание свечного завода, десятки жителей пропали без вести.
«По предварительным оценкам, погибло более 100 человек. Дома были полностью снесены ветром - скорость ветра достигала 300 км / ч», - пишут пользователи Twitter.
«Я провел день в округе Тейлор, где было разрушено около 70 домов и погиб 1 человек. Я разговаривал с одним домовладельцем, который потерял все… дом, 3 машины и гараж. Удивительно, но он был так оптимистичен. Просто сказал, что его семья и друзья счастливы, что живы. Он даже пошутил», - пишет очевидец.
В Кентукки последствия урагана сняли с помощью беспилотника.
«Разрушительный, невероятный вид с беспилотника в Боулинг-Грин, штат Кентукки, показывающий весь разрушительный путь торнадо», - написал автор видео.
Президент Джо Байден назвал ураган одним из самых сильных в истории, он сравнил пострадавшие штаты с зоной боевых действий.
Байден признался, что точное количество жертв и ущерб пока подсчитать невозможно.
Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших и пожелало выздоровления пострадавшим.