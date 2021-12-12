Уничтоженный ураганом город США показали на видео с воздуха

«По предварительным оценкам, погибло более 100 человек. Дома были полностью снесены ветром - скорость ветра достигала 300 км / ч», - пишут пользователи Twitter.



«Я провел день в округе Тейлор, где было разрушено около 70 домов и погиб 1 человек. Я разговаривал с одним домовладельцем, который потерял все… дом, 3 машины и гараж. Удивительно, но он был так оптимистичен. Просто сказал, что его семья и друзья счастливы, что живы. Он даже пошутил», - пишет очевидец.