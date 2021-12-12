G7 предупредила РФ, что вторжение на Украину будет иметь для Москвы масштабные последствия

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Группа семи (G7) предупредила Россию, что ее гипотетическое вторжение на Украину повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить высокую цену.

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"У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену", - говорится в черновом варианте коммюнике глав внешнеполитических ведомств неформального объединения, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

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Документ должен быть принят по итогам двухдневной встречи в Ливерпуле. Выдержки из него приводит агентство Reuters. По его информации, тема отношений Москвы и Киева может быть вынесена в отдельное заявление "семерки". Члены G7 также призвали РФ к деэскалации напряженности на Украине, отмечает агентство.

Британский МИД - последствия и санкции

Тем временем глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, выступая на пресс-конференции в Ливерпуле, в очередной раз предупредила о "больших последствиях" для России в случае якобы планируемого вторжения на Украину. "Мы ясно дали понять, что у любого вторжения будут значительные последствия", - сказала глава британского внешнеполитического ведомства, добавив, что "G7 хочет, чтобы Россия отказалась от агрессии по отношению к Украине". Она добавила, что все страны "семерки" занимают единую позицию по ситуации на Украине.

"Мы послали очень ясное и единое послание [президенту РФ] Владимиру Путину с этой встречи G7, мы хотим, чтобы Россия прекратила свою агрессию в отношении Украины", - утверждала глава Форин оффиса.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных действиях в отношении России, Трасс не исключила введения новых санкций против Москвы в том случае, если ситуация на российско-украинской границе продолжит оставаться напряженной. "Мы провели подготовительную работу по применению экономических санкций против России. Мы рассматриваем все варианты действий в данном случае", - указала министр.

Россия и КНР в центре внимания

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента, ключевыми темами встречи глав МИД G7 стали отношения с Россией и КНР. По словам высокопоставленного чиновника американского внешнеполитического ведомства, "если Россия сделает неправильный выбор", то "семерка" выступит единым фронтом и примет необходимые меры. Он также подчеркнул, что, хотя военно-политическая активность Китая и его экономические методы не разделяются G7, страны объединения не хотят, чтобы оно воспринималось как "антикитайский клуб".

О заявлениях Запада по Украине

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.