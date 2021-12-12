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38 минут назад

В МИД Азербайджана сообщили о провокациях Армении на границе

Время от времени со стороны Армении совершаются провокации на границе, в результате которых гибнут люди, сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, такие действия не помогут Еревану ничего добиться, но будут иметь очень серьёзные и болезненные последствия для него, пишет Haqqin.

Азербайджан пожаловался на провокации Армении на границе
Фото: Минобороны АзербайджанаМинобороны Азербайджана

К сожалению, время от времени со стороны Армении совершаются провокации на границе. В результате этих провокаций гибнут люди. Армения должна понять, что, прибегая к подобным провокациям, ничего не добьётся. Это будет иметь очень серьёзные и болезненные последствия для неё, — отметил глава ведомства.

Байрамов считает, что единственный способ избежать напряжённости на армяно-азербайджанской границе — это начать процесс делимитации, однако Армения до сих пор под различными предлогами не допускает начала этого процесса.

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При этом, по словам министра, обычно перед переговорами Ереван наоборот усиливает свои провокации. Это говорит о том, что политическое руководство Армении не отказалось полностью от провокационной политики, подчеркнул Байрамов.

Глава МИД также рассказал, что полученные в обмен на передачу армянских пленных карты минных полей Нагорного Карабаха имеют низкую точность — всего 25%. Сейчас карты анализируются специалистами, пишет Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

Как сообщалось, 4 декабря при посредничестве России из Баку в Ереван из плена вернулись десять армянских военных, задержанных 16 ноября во время эскалации ситуации на границе. В обмен на солдат Азербайджан получил карты минных полей в Нагорном Карабахе.

11 декабря пятерых военнослужащих, из числа вернувшихся из плена, арестовали и обвинили в нарушении устава и правил несения боевого дежурства.

В мире,Джейхун Байрамов,МИД,ИА Sputnik,
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