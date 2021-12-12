Азербайджан пожаловался на провокации Армении на границе

Время от времени со стороны Армении совершаются провокации на границе, в результате которых гибнут люди, сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, такие действия не помогут Еревану ничего добиться, но будут иметь очень серьёзные и болезненные последствия для него, пишет Haqqin.

Фото: Минобороны Азербайджана Минобороны Азербайджана

К сожалению, время от времени со стороны Армении совершаются провокации на границе. В результате этих провокаций гибнут люди. Армения должна понять, что, прибегая к подобным провокациям, ничего не добьётся. Это будет иметь очень серьёзные и болезненные последствия для неё, — отметил глава ведомства.

Байрамов считает, что единственный способ избежать напряжённости на армяно-азербайджанской границе — это начать процесс делимитации, однако Армения до сих пор под различными предлогами не допускает начала этого процесса.

При этом, по словам министра, обычно перед переговорами Ереван наоборот усиливает свои провокации. Это говорит о том, что политическое руководство Армении не отказалось полностью от провокационной политики, подчеркнул Байрамов.

Глава МИД также рассказал, что полученные в обмен на передачу армянских пленных карты минных полей Нагорного Карабаха имеют низкую точность — всего 25%. Сейчас карты анализируются специалистами, пишет Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

Как сообщалось, 4 декабря при посредничестве России из Баку в Ереван из плена вернулись десять армянских военных, задержанных 16 ноября во время эскалации ситуации на границе. В обмен на солдат Азербайджан получил карты минных полей в Нагорном Карабахе.