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20 минут назад

G7 пригрозила России жесткими мерами в случае вторжения на Украину

Главы МИД стран Группы семи (G7) заявили об «абсолютном единении» в вопросе о жестких мерах в случае вторжения России на Украине. Об этом сообщила представитель Госдепартамента по итогам первого дня встречи глав МИД стран G7, передает Reuters.

G7 пригрозила России жесткими мерами из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Американский дипломат назвала напряженными прошедшие переговоры.

Путин ответил на вопрос о вводе российских войск на Украину

По ее словам, пока есть дипломатический путь для деэскалации напряженности в отношениях с Россией. Однако позиции стран G7 все больше сближаются в том, чтобы ввести санкции против России, если она откажется идти по этому пути.

На Западе утверждают, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Однако Россия имеет на это право, тем более на фоне усиления активности НАТО у российских границ.

Встречи глав МИД стран G7 проходят в Ливерпуле с 11 по 12 декабря.

В мире,Дмитрий Песков,НАТО,МИД,Госдеп США,Reuters,
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