G7 пригрозила России жесткими мерами из-за Украины

Главы МИД стран Группы семи (G7) заявили об «абсолютном единении» в вопросе о жестких мерах в случае вторжения России на Украине. Об этом сообщила представитель Госдепартамента по итогам первого дня встречи глав МИД стран G7, передает Reuters.
Американский дипломат назвала напряженными прошедшие переговоры.
По ее словам, пока есть дипломатический путь для деэскалации напряженности в отношениях с Россией. Однако позиции стран G7 все больше сближаются в том, чтобы ввести санкции против России, если она откажется идти по этому пути.
На Западе утверждают, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Однако Россия имеет на это право, тем более на фоне усиления активности НАТО у российских границ.
Встречи глав МИД стран G7 проходят в Ливерпуле с 11 по 12 декабря.