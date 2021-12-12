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32 минуты назад

В Раде оценили идею Зеленского о референдуме по Донбассу

Слова украинского президента Владимира Зеленского о возможном референдуме по Донбассу являются безответственными, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной рады от фракции «Голос» Инну Совсун.

В Раде раскритиковали идею Зеленского о референдуме по Донбассу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она заявила, что ее партия относится к предложению, озвученному главой государства, «крайне негативно», оно «совершенно безответственно». Как считает парламентарий, за время своего президентства Зеленский «не предложил никакой конкретной идеи по разрешению кризиса» в регионе, были только «разрозненные идеи».

«Прямые переговоры без возможности даже создания переговорной позиции. Но никакой конкретной стратегии он не презентовал ни украинскому народу, ни нашим международным партнерам», – отметила депутат.

Напомним, Зеленский отметил, что речь идет о референдуме не о статусе территории, а в целом о прекращении войны. Также Зеленский не исключил проведение прямых переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, этот вариант приветствуют Европа и США.

Тем временем, военные Украины разместили танки и минометы в городах и поселках Донбасса, сообщил представитель Народной милиции ДНР. По его словам, в настоящее время в подконтрольных Киеву населенных пунктах находятся девять единиц военной техники. Это минометы «Василек» и танки Т-80.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Верховная Рада,РИА Новости,
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