В Раде раскритиковали идею Зеленского о референдуме по Донбассу

Слова украинского президента Владимира Зеленского о возможном референдуме по Донбассу являются безответственными, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной рады от фракции «Голос» Инну Совсун.

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Она заявила, что ее партия относится к предложению, озвученному главой государства, «крайне негативно», оно «совершенно безответственно». Как считает парламентарий, за время своего президентства Зеленский «не предложил никакой конкретной идеи по разрешению кризиса» в регионе, были только «разрозненные идеи».

«Прямые переговоры без возможности даже создания переговорной позиции. Но никакой конкретной стратегии он не презентовал ни украинскому народу, ни нашим международным партнерам», – отметила депутат.

Напомним, Зеленский отметил, что речь идет о референдуме не о статусе территории, а в целом о прекращении войны. Также Зеленский не исключил проведение прямых переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, этот вариант приветствуют Европа и США.