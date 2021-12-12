В Швейцарии одобрили капсулу для самоубийства

В Швейцарии юридически одобрили капсулу для самоубийства Sarco, что делает ее законной в использовании и распространении. Разработчиком машины-убийцы является Филипп Ничке. Он презентовал свое изобретение еще в 2018 году на выставке похоронной индустрии в Амстердаме.

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Если все пойдет по плану, рабочая капсула появится в Швейцарии уже в следующем году, заявил разработчик. Пока ни одно из швейцарских агентств, которое оказывает помощь в самоубийствах, не планирует покупать капсулу Филиппа Ничке в ближайшем будущем, пишут «Известия».

Разработчики уверяет, что перед эвтаназией никаких врачебных или психиатрических проверок не будет. Пациенту нужно будет лишь пройти тест, которая предложит сама капсула, после чего аппарат придет в действие. Когда капсула заполнится азотом, человек умрет. Однако, в связи с этим изобретением возникает. Филипп Ничке пообещал, что если все пойдет по плану, капсула появится в Швейцарии в 2022 году.