В США обвинили во лжи автора статьи про Путина и Россию

«Европа не наша, чтобы ее „терять“, и Украина не является нашей землей. Соединенные Штаты и союзники НАТО никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины», — написали в комментариях, охарактеризовав размышления автора статьи как «полную чушь». Один из читателей заключил: «В этой статье много ложной информации».

Также один из пользователей Сети, прочитав материал, написал комментарий о том, что считает русских гордыми патриотами, которые «будут защищать свою родину до конца в таких условиях, которые мы даже представить себе не можем». Он заключил, что Путин скорее всего подозревает президента США Джо Байдена либо в блефе, либо в том, что он бросается пустыми угрозами.