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7 часов назад

В США обвинили во лжи автора статьи про Путина и Россию

Американские читатели назвали лживой информацию, написанную в статье про Путина и Россию. Материал профессора Кристофера Хартвелла был опубликован ранее для ежедневной американской деловой газеты Wall Street Journal.

В США обвинили во лжи автора статьи про Путина и Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Европа не наша, чтобы ее „терять“, и Украина не является нашей землей. Соединенные Штаты и союзники НАТО никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины», — написали в комментариях, охарактеризовав размышления автора статьи как «полную чушь». Один из читателей заключил: «В этой статье много ложной информации».

Также один из пользователей Сети, прочитав материал, написал комментарий о том, что считает русских гордыми патриотами, которые «будут защищать свою родину до конца в таких условиях, которые мы даже представить себе не можем». Он заключил, что Путин скорее всего подозревает президента США Джо Байдена либо в блефе, либо в том, что он бросается пустыми угрозами.

Путин ответил на вопрос о вводе российских войск на Украину

Сам Кристофер Хартвелл в своей статье написал о том, что Запад приносит Украину в жертву России. Кроме того, он оскорбляет президента России Владимира Путина и убеждает читателей в опасности Москвы и ее внешней политики.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,Wall Street Journal,
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