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31 минуту назад

Госдеп заявил о единстве G7 на случай вторжения России на Украину

Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) высказали абсолютное единение в своей обеспокоенности наращиванием российских вооруженных сил на границе с Украиной и насчет последствий для Москвы якобы возможного «вторжения» в эту страну, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.

Госдеп заявил о единстве G7 на случай вторжения России на Украину
Фото: DepositphotosDepositphotos

По его словам, позиция Вашингтона и стран G7 в том, что касается плана введения ограничительных мер против России в случае ее «вторжения» на Украину. Как заявила дипломат, переговоры, состоявшиеся в Ливерпуле, были напряженными, но всё еще существует дипломатический путь для эскалации напряженности в отношениях с Москвой.

«Если они решат не идти по этому пути, то в ответ на это будут масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», — отметила собеседница агентства.

Также представители Группы семи обсудили Китай и иранскую ядерную программу.

Как сообщалось ранее, страны G7 должны выступать совместно в вопросе защиты демократии и прав человека. Об этом заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в преддверии министерской встречи государств-членов Группы семи в Ливерпуле. Также она сообщила о необходимости «семерки» предложить развивающимся странам альтернативный способ развития экономики и инфраструктуры, не предполагающий зависимость от одного партнера.

В мире,Элизабет Трасс,МИД,Госдеп США,Reuters,
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