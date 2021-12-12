Госдеп заявил о единстве G7 на случай вторжения России на Украину

Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) высказали абсолютное единение в своей обеспокоенности наращиванием российских вооруженных сил на границе с Украиной и насчет последствий для Москвы якобы возможного «вторжения» в эту страну, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.

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По его словам, позиция Вашингтона и стран G7 в том, что касается плана введения ограничительных мер против России в случае ее «вторжения» на Украину. Как заявила дипломат, переговоры, состоявшиеся в Ливерпуле, были напряженными, но всё еще существует дипломатический путь для эскалации напряженности в отношениях с Москвой.

«Если они решат не идти по этому пути, то в ответ на это будут масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», — отметила собеседница агентства.

Также представители Группы семи обсудили Китай и иранскую ядерную программу.