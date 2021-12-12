Госдеп заявил о единстве G7 на случай вторжения России на Украину

Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) высказали абсолютное единение в своей обеспокоенности наращиванием российских вооруженных сил на границе с Украиной и насчет последствий для Москвы якобы возможного «вторжения» в эту страну, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.
По его словам, позиция Вашингтона и стран G7 в том, что касается плана введения ограничительных мер против России в случае ее «вторжения» на Украину. Как заявила дипломат, переговоры, состоявшиеся в Ливерпуле, были напряженными, но всё еще существует дипломатический путь для эскалации напряженности в отношениях с Москвой.
«Если они решат не идти по этому пути, то в ответ на это будут масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», — отметила собеседница агентства.
Также представители Группы семи обсудили Китай и иранскую ядерную программу.
Как сообщалось ранее, страны G7 должны выступать совместно в вопросе защиты демократии и прав человека. Об этом заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в преддверии министерской встречи государств-членов Группы семи в Ливерпуле. Также она сообщила о необходимости «семерки» предложить развивающимся странам альтернативный способ развития экономики и инфраструктуры, не предполагающий зависимость от одного партнера.