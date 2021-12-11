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1 час назад

СМИ: Мигранты прорвались в Польшу благодаря белорусским силовикам

Группа мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу при помощи белорусских силовиков. Об этом пишет польское издание Pap.pl со ссылкой на представительницу польской погранслужбы Анну Михальскую.

СМИ: Мигранты прорвались в Польшу благодаря белорусским силовикам
Фото: БелТА/ТАССБелТА/ТАСС

Она утверждает, что поляков закидали камнями и ослепили лазерами. Но пострадавших среди них нет.

Границу пытались пересечь 41 беженец. Удалось достичь своей цели 28 из них. При этом уйти далеко мигранты не смогли - нарушителей задержали и отвезли обратно.

Летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток беженцев, пытающихся прорваться в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждения собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли попытки прорыва, в результате нелегалы разбили стихийный лагерь. ЕС, Великобритания, Канада и США возлагают ответственность за происходящее на Минск.

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