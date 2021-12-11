СМИ: Мигранты прорвались в Польшу благодаря белорусским силовикам

Группа мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу при помощи белорусских силовиков. Об этом пишет польское издание Pap.pl со ссылкой на представительницу польской погранслужбы Анну Михальскую.
Она утверждает, что поляков закидали камнями и ослепили лазерами. Но пострадавших среди них нет.
Границу пытались пересечь 41 беженец. Удалось достичь своей цели 28 из них. При этом уйти далеко мигранты не смогли - нарушителей задержали и отвезли обратно.
Летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток беженцев, пытающихся прорваться в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждения собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли попытки прорыва, в результате нелегалы разбили стихийный лагерь. ЕС, Великобритания, Канада и США возлагают ответственность за происходящее на Минск.