Замглавы МВД Украины устроил скандал на границе с Донбассом

Заместителя главы МВД Украины Александра Гогилашвили могут отстранить от должности после скандала, который он устроил на границе страны с республиками Донбасса. Инцидент попал на видео, которое опубликовали на Youtube.
Скандал разгорелся, когда сотрудники полиции на блокпосту остановили машину Гогилашвили для проверки. Автомобиль затормозил не сразу, он проехал несколько метров, затем полицейский чиновник вышел нее и принялся угрожать подчиненным.
«Ты что издеваешься что ли? Водитель тебе показал талон. Приоткрыли двери, дали тебе талон, я в машине сидел», - заявил замминистра патрульному с автоматом.
Однако патрульный (П) отвечает, что не знает в лицо Гогилашвили (Г).
Г: Ты меня лично не знаешь?
П: Ну, я честно не знаю, ну так шо я должен…
Г: Вы в отделения приходите? А фотографии с заместителем министра у вас там висят? Единственный замминистра с таким … (нецензурный эквивалент слова «лицо») как у меня, он один.
П: Теперь буду знать.
Г: А, ты теперь будешь знать. Печально, что ты не знаешь. Но я теперь тебя знаю, и для тебя это приятно не будет.. Посмотрим… Что с вам люди, вы гоните что ли? То есть ты думаешь, что со мной какие-то бандитские рожи?»
Затем Гогилашвили сел в машину и удалился с места инцидента.
Александр Гогилашвили отвечает в МВД за борьбу с наркотиками. Он также является супругом помощницы президента страны Владимира Зеленского по студии «Квартал 95» Марии Левченко.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уже потребовал отстранить своего заместителя Гогилашвили и инициировал проверку в связи с данным скандалом.