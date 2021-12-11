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1 час назад

Замглавы МВД Украины устроил скандал на границе с Донбассом

Заместителя главы МВД Украины Александра Гогилашвили могут отстранить от должности после скандала, который он устроил на границе страны с республиками Донбасса. Инцидент попал на видео, которое опубликовали на Youtube.

Замглавы МВД Украины устроил скандал на границе с Донбассом
Фото: YouTube.comYouTube.com

Скандал разгорелся, когда сотрудники полиции на блокпосту остановили машину Гогилашвили для проверки. Автомобиль затормозил не сразу, он проехал несколько метров, затем полицейский чиновник вышел нее и принялся угрожать подчиненным.

«Ты что издеваешься что ли? Водитель тебе показал талон. Приоткрыли двери, дали тебе талон, я в машине сидел», - заявил замминистра патрульному с автоматом.

Однако патрульный (П) отвечает, что не знает в лицо Гогилашвили (Г).

Г: Ты меня лично не знаешь?

П: Ну, я честно не знаю, ну так шо я должен…

Г: Вы в отделения приходите? А фотографии с заместителем министра у вас там висят? Единственный замминистра с таким … (нецензурный эквивалент слова «лицо») как у меня, он один.

П: Теперь буду знать.

Г: А, ты теперь будешь знать. Печально, что ты не знаешь. Но я теперь тебя знаю, и для тебя это приятно не будет.. Посмотрим… Что с вам люди, вы гоните что ли? То есть ты думаешь, что со мной какие-то бандитские рожи?»

Затем Гогилашвили сел в машину и удалился с места инцидента.

Александр Гогилашвили отвечает в МВД за борьбу с наркотиками. Он также является супругом помощницы президента страны Владимира Зеленского по студии «Квартал 95» Марии Левченко.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уже потребовал отстранить своего заместителя Гогилашвили и инициировал проверку в связи с данным скандалом.

В мире,Мария Левченко,Владимир Зеленский,МВД,
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