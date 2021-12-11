Замглавы МВД Украины устроил скандал на границе с Донбассом

Г: Ты меня лично не знаешь?



П: Ну, я честно не знаю, ну так шо я должен…



Г: Вы в отделения приходите? А фотографии с заместителем министра у вас там висят? Единственный замминистра с таким … (нецензурный эквивалент слова «лицо») как у меня, он один.



П: Теперь буду знать.



Г: А, ты теперь будешь знать. Печально, что ты не знаешь. Но я теперь тебя знаю, и для тебя это приятно не будет.. Посмотрим… Что с вам люди, вы гоните что ли? То есть ты думаешь, что со мной какие-то бандитские рожи?»