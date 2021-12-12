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25 минут назад

В Китае зарегистрировано заражение человека птичьим гриппом

В Китае зафиксирован новый случай заражения вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6. Он произошёл в южной провинции Гуандун. Об этом сообщает радиостанция RTHK со ссылкой на данные органов здравоохранения Гонконга.

Житель Китая заразился птичьим гриппом
Фото: REUTERS REUTERS

Заражение произошло в городском округе Хуэйчжоу. Инфекцией заразился 68-летний местный житель, державший в хозяйстве домашнюю птицу. Медики оценивают состояние мужчины как критическое.

Первое в мире заражение человека вирусом H5N6 медики выявили в мае 2014 года. Оно произошло в китайской провинции Сычуань. С тех пор в Китае было зафиксировано 53 случая.

Ранее новый министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутенбах в интервью Bild заявил, что в ближайшие четыре года победить пандемию коронавируса не получится, в частности, из-за постоянной модификации вируса SARS-CoV-2. Однако эпидемиолог обнадёжил, что вакцинация способна обеспечить защиту от вируса. Новый глава Минздрава ФРГ — сторонник обязательной вакцинации, он уверен, что прививка способна защитить даже от новых штаммов COVID-19. В отношении «омикрон»-штамма министр заявил, что понадобится бустерная прививка, вопрос о четвёртой дозе остаётся открытым.

В мире,Коронавирус,Минздрав РФ,Bild,
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