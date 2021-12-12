Житель Китая заразился птичьим гриппом

В Китае зафиксирован новый случай заражения вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6. Он произошёл в южной провинции Гуандун. Об этом сообщает радиостанция RTHK со ссылкой на данные органов здравоохранения Гонконга.

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Заражение произошло в городском округе Хуэйчжоу. Инфекцией заразился 68-летний местный житель, державший в хозяйстве домашнюю птицу. Медики оценивают состояние мужчины как критическое.

Первое в мире заражение человека вирусом H5N6 медики выявили в мае 2014 года. Оно произошло в китайской провинции Сычуань. С тех пор в Китае было зафиксировано 53 случая.