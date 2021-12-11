СМИ сообщили о готовности Китая атаковать войска США

Китайское издание The Global Times заявило, что Пекин атакует войска США, если они придут на помощь Тайваню.

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Издание пишет, что если Вашингтон поддержит сепаратистские настроения тайваньских властей, то «воссоединение» материкового Китая и Тайваня «с применением силы обязательно произойдет».

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«Чем больше США и Тайвань вступают в сговор, тем скорее произойдет воссоединение с помощью силы», - пишут китайские журналисты.

Они отмечают, что США оказывают военную поддержку Тайваню, продавая оружие, однако Народно-освободительную армию КНР это не остановит. Более того, китайская армия способна остановить американцев, если они попытаются помешать воссоединению.

«Вероятно, что НОАК нанесет серьезный удар по войскам США, которые придут на помощь Тайваню», - говорится в статье.

Отношения между Пекином и Вашингтоном осложнились после того, как советник по национальной безопасности США Джейк Салливан пообещал, что правительство США «никогда не позволит» Китаю вторгнуться на Тайвань, если Пекин попытается применить силу и вернуть себе остров.

На недавней пресс-конференции в Белом доме Салливан заявил, что Соединенные Штаты намерены предпринять все возможные меры с точки зрения сдерживания и дипломатии, чтобы гарантировать, что «тайваньский сценарий никогда не произойдет», и попытаться предотвратить вторжение.

The Global Times охарактеризовало речь Салливана как «самое большое хвастовство, когда-либо сделанное высокопоставленным американским чиновником». СМИ отметило, что материковая часть Китая стремится поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе. Однако руководство тайваньской Демократической прогрессивной партии (ДПП) отвергло принцип одного Китая после того, как оно пришло к власти в 2016 году.