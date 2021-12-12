Штамм коронавируса «омикрон» выявлен в 63 странах

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о выявлении нового варианта коронавируса «омикрон» в 63 странах мира. По скорости распространения, по предварительной оценке, штамм может превзойти «дельту». Однако в организации не уточнили, с чем может быть связано стремительное распространение в мире нового штамма COVID-19.