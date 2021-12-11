Жена объяснила «психическую болезнь» Байдена

Супруга американского президента Джо Байдена Джилл в интервью телеканалу CBS прокомментировала слухи о наличии у него психической болезни. Соответствующий фрагмент интервью опубликован в Twitter телеканала.

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«Я думаю, это нелепица», – сказала Первая Леди.

Она отметила, что у ее супруга нет признаков психических заболеваний, и это подтверждают данные медицинского осмотра, который прошел президент.

Джилл Байден объяснила, что состояние ее супруга связано с тем, что он работает 24 часа в сутки, пытаясь наладить ситуацию внутри страны, так как после выборов в США усилилось противостояние между республиканцами и демократами.