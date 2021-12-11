США заморозили пакет военной помощи Украине на случай вторжения России

В Белом доме подготовили, но до сих пор не одобрили, пакет дополнительной военной помощи Украине на $200 млн на случай вторжения России. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

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По их данным, задержка с отправкой оружия и военной техники связана с тем, чтобы дать больше времени дипломатическим усилиям по разрядке напряженности и сохранению рычагов влияния на ситуацию, если Россия нападет на Украину.

Уточняется, что документ «лежит на столе президента» США уже около четырех недель.

При этом есть и другие варианты дальнейшей помощи Украине, включая гораздо больший пакет помощи, который будет одобрен в случае вторжения России, добавил источник.

В статье говорится, что Украина попросила у США системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые ракеты Javelin, средства радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы, модернизированные боеприпасы и предметы медицинского назначения. Киев подал Вашингтону срочную просьбу о военной помощи месяц назад.