США заморозили пакет военной помощи Украине на случай вторжения России

В Белом доме подготовили, но до сих пор не одобрили, пакет дополнительной военной помощи Украине на $200 млн на случай вторжения России. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.
По их данным, задержка с отправкой оружия и военной техники связана с тем, чтобы дать больше времени дипломатическим усилиям по разрядке напряженности и сохранению рычагов влияния на ситуацию, если Россия нападет на Украину.
Уточняется, что документ «лежит на столе президента» США уже около четырех недель.
При этом есть и другие варианты дальнейшей помощи Украине, включая гораздо больший пакет помощи, который будет одобрен в случае вторжения России, добавил источник.
В статье говорится, что Украина попросила у США системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые ракеты Javelin, средства радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы, модернизированные боеприпасы и предметы медицинского назначения. Киев подал Вашингтону срочную просьбу о военной помощи месяц назад.
На Западе утверждают, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.