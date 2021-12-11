В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
49 минут назад

США заморозили пакет военной помощи Украине на случай вторжения России

В Белом доме подготовили, но до сих пор не одобрили, пакет дополнительной военной помощи Украине на $200 млн на случай вторжения России. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

США заморозили пакет военной помощи Украине на случай вторжения России
Фото: ТАССТАСС

По их данным, задержка с отправкой оружия и военной техники связана с тем, чтобы дать больше времени дипломатическим усилиям по разрядке напряженности и сохранению рычагов влияния на ситуацию, если Россия нападет на Украину.

Уточняется, что документ «лежит на столе президента» США уже около четырех недель.

При этом есть и другие варианты дальнейшей помощи Украине, включая гораздо больший пакет помощи, который будет одобрен в случае вторжения России, добавил источник.

В статье говорится, что Украина попросила у США системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые ракеты Javelin, средства радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы, модернизированные боеприпасы и предметы медицинского назначения. Киев подал Вашингтону срочную просьбу о военной помощи месяц назад.

На Западе утверждают, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

В мире,Дмитрий Песков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители