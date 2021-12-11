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19 минут назад

Байден рассказал о желании Путина занять его место

Руководитель любой страны, включая российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина, желали бы оказаться на месте главы Белого дома. Об этом заявил президент США Джо Байден в эфире шоу Джимми Фэллона на телеканале NBC.

Байден рассказал о желании Путина занять его место
Фото: ReutersReuters

«Я с оптимизмом смотрю на нашу страну. Я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами», — сказал он.

Президент пояснил, что считает так из-за больших возможностей США, включая высокоразвитую науку и технологии.

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В феврале Байден назвал свою жизнь в Белом доме «золотой клеткой».

«Я просыпаюсь утром, смотрю на супругу Джилл и говорю: "Где мы, черт возьми?"», — рассказал он.

Политик пояснил, что больше сотни раз бывал в Овальном офисе, когда занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, но никогда до этого не был в жилой части Белого дома. По его словам, она существенно отличается от резиденции вице-президента.

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