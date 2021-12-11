Блинкен поговорил с новой главой МИД Германии о «российской агрессии»

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с новой главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в своем Twitter -аккаунте.

Прайс рассказал, что Блинкен и Бербок на полях министерской встречи Группы семи в Ливерпуле обсудили «российскую агрессию» в отношении Украины. Также главы внешнеполитических ведомств поговорили о сотрудничестве в области климата и приоритетах на период председательства Германии в G7 в 2022 году.