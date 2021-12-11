«Мир через силу»: Кулеба назвал цель Украины в Донбассе

Цель Украины — через силу добиться мира в Донбассе. Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье, опубликованной в издании Foreign Affairs.

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«Цель Украины — мир через силу», — заявил он.

Как утверждает украинский политик, США и европейские страны в настоящее время должны отвлечь президента России Владимира Путина переговорами и выиграть время. Одновременно с этим им необходимо в достаточной мере способствовать укреплению Украины до тех пор, пока Россия не потеряет реальный военный вариант для вторжения на территорию чужой страны. Именно тогда, уверен Кулеба, появится возможность привести Украину в НАТО и ЕС и достичь мирного урегулирования на Донбассе.

Глава МИД Украины при этом подчеркнул, что у украинского народа в долгосрочной перспективе не будет другого пути. По его словам, Киев не откажется от выбранного курса, с каким бы давлением со стороны России не столкнулся. Киев продолжит действовать, даже если столкнется с давлением от США или европейских партнеров, заключил Кулеба.