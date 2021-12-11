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24 минуты назад

Зеленский заявил о возможном референдуме по Донбассу и Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность проведения референдума по Крыму или Донбассу. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на телеканал «1+1».

Зеленский заявил о возможном референдуме по Донбассу и Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам украинского лидера, статус в этом случае не при чем.

«Это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны», — заявил Зеленский о возможности проведения референдума.

Однако Зеленский при этом отметил, что в настоящий момент Украина не получила ни одного соответствующего предложения от других стран. Он подчеркнул, что не имеет никаких секретов от народа и «не шутит с такими вещами».

Президент Украины также не исключил возможность создания отдельного формата и проведения прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Он отметил, что Европа и США поддерживают Киев в этом направлении.

Кроме того Зеленский упомянул трудности вступления Украины в состав НАТО. Он подчеркнул, что Киев продолжает стремиться стать частью альянса, однако у него на пути «шлагбаум», который никак не получается обойти.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается идти на компромиссы с Россией касательно права Украины и Грузии в будущем вступить в ряды организации.

В мире,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,РИА Новости,
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