Зеленский заявил о возможном референдуме по Донбассу и Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможности проведения референдума по Донбассу или Крыму. Об этом он заявил в интервью телеканалу «1+1», передает РИА Новости.

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Зеленский подчеркнул, что в данном случае речь идет не о статусе.

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«У нас может такое быть в жизни, это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны», — заявил глава государства, комментируя возможное проведение референдума.

В то же время президент рассказал, что пока ни одна страна не предлагала Киеву пойти на такой шаг.

Помимо этого, Зеленский допустил создание отдельного формата и проведение прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликтов на юго-востоке Украины. Он также отметил, что США и европейские партнеры Киева поддерживают это направление.

Непроходимый «шлагбаум»

Президент Украины также рассказал о шлагбауме на пути страны в НАТО. Зеленский отметил, что Киев продолжает свой путь в альянс, однако есть определенные препятствия. «Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем?», — предложил глава Украины. Тем не менее, по его словам, у Украины не выходит обойти этот шлагбаум.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вскоре в шуточной форме оценила заявление Зеленского о «шлагбауме» на пути Украины в НАТО. «Ползком?» — предложила Захарова свой вариант, как Киев может попытаться войти в состав альянса.

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, в свою очередь, заявил, что Украина не должна вступать в НАТО. По его словам, Киеву не по пути с НАТО, так как вступление в альянс усугубит ситуацию и так достаточно критическую в вопросах экономики, социальной сферы и политики. Депутат Верховной рады призвал сохранить нейтральный статус, который был провозглашен на Украине. Он также подчеркнул, что, более того, его надо развивать.

Насыщенные будни

10 декабря Зеленский провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Глава государства рассказал, что во время беседы они обсудили вопросы работы Трехсторонней контрактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, возобновление встреч в «нормандском формате», энергетическую безопасность и диверсификацию источников энергоносителей. Он также поблагодарил Макрона за положительную оценку «текущих реформ» на Украине.

До этого в четверг, 9 декабря, Зеленский созвонился с президентом США Джо Байденом, переговоры по защищенной линии продлились 1,5 часа. В частности, лидеры обсудили возможность вступления Украины в НАТО. Байден подчеркнул, что это решение зависит только от желания граждан страны и членов Североатлантического альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также поддержал позицию американского лидера и заявил, что организация не намерена идти на компромиссы с Россией относительно права Украины и Грузии в будущем присоединиться к альянсу. По его словам, отношения альянса с Украиной будут устанавливаться 30 союзниками и Киевом, «а не кем-либо другим». Столтенберг отметил, что Россия не может контролировать данный процесс.