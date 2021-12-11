Премьер Польши выдвинул России ультиматум

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия ходит по грани и планирует «разделить Европу». Он выдвинул ей ультиматум касательно дальнейших взаимоотношений с Евросоюзом. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на газету la Repubblica.

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По словам польского министра, власти Россия «исследуют границы дозволенного» и хотят «разделить Европу».

«Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», — заявил Моравецкий.

Он уверен, что западные страны продемонстрируют свою слабость, если дадут согласие на запуск «Северного потока — 2». Моравецкий утверждает, что этот проект — символ и инструмент господства России над Центрально-Восточной Европой. Он подчеркнул, что европейские страны не должны идти на уступки. На жесткую политику Москвы нужно отвечать жесткими санкциями, заключил польский премьер.