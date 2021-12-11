Страны G7 обвинили Москву в агрессии против Украины

«Наша цель состоит в том, чтобы иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. Мы очень отчетливо видим агрессивные действия России в отношении соседей. Мы внимательно следим за этим», — высказала свое мнение ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепартамента США Эрика Баркс-Рагглс, сообщает ТАСС .

Представитель внешнеполитического ведомства США заявила, что в рамках собрания будет обсуждаться в том числе поведение России. Она считает, что РФ выходит за рамки того, что ожидают от ответственных стран, поэтому ей ответить придется за это. Отмечено, что в коммюнике по итогам встречи в Ливерпуле министры стран G7 упомянут недопустимость эскалации конфликта в Донбассе. Ранее в заявлении лидеров пяти государств G7 (Великобритании, Италии, США, Франции и ФРГ) выразили «безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». По словам глав стран, Россия должна прекратить давить на Украину.