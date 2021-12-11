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18 минут назад

МИД семи стран обвинили РФ в агрессивных действиях против Украины

Министры стран Группы семи (G7) обсудят агрессивные действия России по отношению к Украине. Двухдневная встреча пройдет английском Ливерпуле в очном формате.

Страны G7 обвинили Москву в агрессии против Украины
Фото: URA.RUURA.RU

«Наша цель состоит в том, чтобы иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. Мы очень отчетливо видим агрессивные действия России в отношении соседей. Мы внимательно следим за этим», — высказала свое мнение ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепартамента США Эрика Баркс-Рагглс, сообщает ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства США заявила, что в рамках собрания будет обсуждаться в том числе поведение России. Она считает, что РФ выходит за рамки того, что ожидают от ответственных стран, поэтому ей ответить придется за это. Отмечено, что в коммюнике по итогам встречи в Ливерпуле министры стран G7 упомянут недопустимость эскалации конфликта в Донбассе. Ранее в заявлении лидеров пяти государств G7 (Великобритании, Италии, США, Франции и ФРГ) выразили «безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». По словам глав стран, Россия должна прекратить давить на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном проведении переговоров с Россией по поводу Донбасса. Он подумывает сделать это в формате референдума или в каком-то новом ключе.
В мире,Владимир Зеленский,МИД,Госдеп США,ИТАР-ТАСС,
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