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12 минут назад

США призвали Германию к санкциям против России в случае эскалации на Украине

Вашингтон заинтересован в партнерстве с Германией в вопросе экономических мер против России в случае эскалации на Украине, сообщил минфин США.

США призвали Германию к санкциям против России
Фото: ReutersReuters

Министр финансов США Джанет Йеллен провела переговоры с новым главой финансового ведомства Германии Кристианом Линднером. Она «подтвердила обеспокоенность президента Байдена относительно наращивания российских сил вокруг Украины» и обсудила с Линднером «меры, которые могут быть быстро введены в действие, чтобы повлечь серьезные издержки для экономики России», передает ТАСС.

Президент США Джо Байден сообщил, что провел первый телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Байден «с нетерпением ожидает совместной работы по всему спектру глобальных проблем, включая трансатлантические усилия по реагированию на дестабилизирующее наращивание Россией военных сил вдоль границы с Украиной».

Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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