Новый канцлер Германии провел разговор с Байденом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после своего вступления в должность провел первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

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По информации издания, лидеры двух стран подчеркнули хорошие отношения между Вашингтоном и Берлином и выразили желание углублять и укреплять их. Как заявили в пресс-службе немецкого правительства, Байден и Шольц согласились с тем, что трансатлантическая дружба необходима для решения настоящих и будущих вызовов. Также президент США поздравил нового канцлера Германии со вступлением в должность.

Байден по итогам беседы заявил, что Штаты планируют тесно сотрудничать с властями Германии, в том числе для разрешения ситуации на границу России и Украины.