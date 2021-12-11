В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
25 минут назад

Новый канцлер Германии провел разговор с Байденом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после своего вступления в должность провел первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Новый канцлер Германии провел разговор с Байденом
Фото: ReutersReuters

По информации издания, лидеры двух стран подчеркнули хорошие отношения между Вашингтоном и Берлином и выразили желание углублять и укреплять их. Как заявили в пресс-службе немецкого правительства, Байден и Шольц согласились с тем, что трансатлантическая дружба необходима для решения настоящих и будущих вызовов. Также президент США поздравил нового канцлера Германии со вступлением в должность.

Байден по итогам беседы заявил, что Штаты планируют тесно сотрудничать с властями Германии, в том числе для разрешения ситуации на границу России и Украины.

Ранее Шольц не ответил на вопрос журналиста о том, как его правительство воспринимает санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». До этого новый канцлер ФРГ предупредил Россию, что ее ждут серьезные последствия в случае вторжения на Украину. Он также отметил, что Германия и ЕС не будут стоять в стороне, если РФ нарушит границу чужой страны. Шольц подчеркнул, что предотвращение такого развития событий — главная задача европейских стран.

В мире,Олаф Шольц,Джозеф Байден,ЕС,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители