Новый канцлер Германии провел разговор с Байденом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после своего вступления в должность провел первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
По информации издания, лидеры двух стран подчеркнули хорошие отношения между Вашингтоном и Берлином и выразили желание углублять и укреплять их. Как заявили в пресс-службе немецкого правительства, Байден и Шольц согласились с тем, что трансатлантическая дружба необходима для решения настоящих и будущих вызовов. Также президент США поздравил нового канцлера Германии со вступлением в должность.
Байден по итогам беседы заявил, что Штаты планируют тесно сотрудничать с властями Германии, в том числе для разрешения ситуации на границу России и Украины.
Ранее Шольц не ответил на вопрос журналиста о том, как его правительство воспринимает санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». До этого новый канцлер ФРГ предупредил Россию, что ее ждут серьезные последствия в случае вторжения на Украину. Он также отметил, что Германия и ЕС не будут стоять в стороне, если РФ нарушит границу чужой страны. Шольц подчеркнул, что предотвращение такого развития событий — главная задача европейских стран.