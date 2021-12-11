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25 минут назад

В Раде объяснили цель звонка Байдена Зеленскому

Разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского был сосредоточен на обсуждении возможностей урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, пишут РИА Новости.

В Раде объяснили цель звонка Байдена Зеленскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лидеры Украины и США 9 декабря провели телефонный разговор. Байден посвятил Зеленского в подробности его беседы с президентом России Владимиром Путиным. Стороны также скоординировали позиции касательно мирного урегулирования конфликта в Донбассе и обсудили меры усиления энергетической стойкости Украины.

Как заявил Медведчук, звонок Байдена Зеленскому после беседы лидера США с президентом России — олицетворение текущей политической ситуации. В Украине процветает нестабильность — боевые действия на востоке продолжаются, реальные шаги по установлению мира отсутствуют, украинская власть отказывается от выполнения минских соглашений, пояснил политик.

Он добавил, что звонок президента США можно расценивать в качестве попытки сформировать политическую волю Киева, который должен будет выполнить минские соглашения и урегулировать конфликт в Донбассе.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность проведения общегосударственного референдума по Донбассу.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Виктор Медведчук,Владимир Путин,РИА Новости,
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