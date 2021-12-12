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2 часа назад

Новому немецкому канцлеру дали обидное прозвище

Новый канцлер Германии Олаф Шольц получил прозвище «Шольцомат». Так политика прозвали журналисты за скорость речи и механические движения во время выступлений по аналогии с «автоматом». Впервые имя возникло в 2003 году, но снова стало актуальным после успешного продвижения по карьерной лестницы. Об этом сообщает ТАСС.

Новому немецкому канцлеру дали обидное прозвище
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Германии Шольца критикуют за выбор политического курса в сторону стабильности. Политологи предупреждают, что новоиспечённый канцлер будет защищать интересы бизнес-элит. Американское издание Washington Post использует в отношении лидера Германии ещё одно противоречивое выражение — «смурф». Американские журналисты таким образом отметили, что на родине Шольц не обладает большим политическим авторитетом, а это может негативно сказаться на роли Германии в качестве гаранта Минских соглашений.

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Ранее Шольц провёл первый телефонный разговор в новом статусе с президентом США Джо Байденом. В ходе беседы стороны обменялись мнениями об отсутствии альтернативы трансатлантическому партнёрству. Также отмечается, что лидеры Америки и Германии отметили «тесные связи» между двумя странами и договорились продолжить их укрепление.

На сайте Белого дома сообщается, что Джо Байден поздравил Олафа Шольца с назначением. Два лидера обсудили темы изменения климата, усиления борьбы с пандемией COVID-19 и противодействия эскалации сил РФ вокруг Украины.

В мире,Санкции,Олаф Шольц,Джозеф Байден,
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