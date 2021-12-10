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11 минут назад

В Китае указали на сокрушительный удар Путина по США

Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендой Моди нанесли сокрушительный удар по США, считают в китайском издании Sohu. Пересказ публикации опубликовало издание «ПолитРоссия».

В Китае указали на сокрушительный удар Путина по США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Sohu уверены, что отношения России и Индии находятся на особом уровне — свой первый очный визит в другую страну с момента начала пандемии COVID-19 Путин нанес именно Моди. Вместе с ним на переговоры приехали министры обороны Сергей Шойгу и иностранных дел Сергей Лавров. Также китайские журналисты отметили, что свой визит Путин нанес Моди одновременно с «саммитом демократий», проводимым США. В издании считают, что президент России уговорил премьер-министра Индии не принимать участие в подобных проамериканских мероприятиях.

«В Америке уже давно критикуют Нью-Дели за недостаточно демократичную, по их мнению, политическую модель управления. Со своей стороны Россия предлагает Индии взаимовыгодные условия для сотрудничества, которые, вполне вероятно, могут сыграть определенную роль в регулировании китайско-индийских отношений», — говорится в материале.

Первые шаги по примирению Нью-Дели и Пекина могут состояться уже в феврале 2022 года на Олимпийских играх, отмечают в Sohu.

«Владимир Путин почти наверняка посетит церемонию их открытия в столице КНР, и не исключено, что соответствующее предложение от российского лидера получит Наренда Моди. Если это произойдет, можно будет с полной уверенностью говорить о серьезном ударе по Западу и США, который нанес президент России», — подчеркнули в издании.

И такое положение дел не может устраивать Америку, которая продолжает попытки переманить Индию на свою сторону.

«Все идет к тому, что Владимир Путин одержит очередную крупную победу, укрепив свои позиции в Азии за счет всего лишь одного официального визита в другую страну», — подытожили в издании.

В мире,Сергей Шойгу,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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