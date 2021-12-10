В Китае указали на сокрушительный удар Путина по США

В Sohu уверены, что отношения России и Индии находятся на особом уровне — свой первый очный визит в другую страну с момента начала пандемии COVID-19 Путин нанес именно Моди. Вместе с ним на переговоры приехали министры обороны Сергей Шойгу и иностранных дел Сергей Лавров. Также китайские журналисты отметили, что свой визит Путин нанес Моди одновременно с «саммитом демократий», проводимым США. В издании считают, что президент России уговорил премьер-министра Индии не принимать участие в подобных проамериканских мероприятиях.