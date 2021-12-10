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16 минут назад

Зеленский допустил прямые переговоры с Путиным по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский допустил формат прямых переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Зеленский допустил прямые переговоры с Путиным по Донбассу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не исключаю, и в этом также имею и поддержку, не исключаю отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ», - сказал Зеленский в интервью телеканалу «1+1».

По его словам, он видит, что лидеры европейских государств и США поддерживают формат прямых переговоров с Путиным.

Ранее Владимир Путин, комментируя возможность личной встречи с Зеленским, отмечал, что если речь идет об обсуждении конфликта на юго-востоке Украины, то руководство страны должно в первую очередь сесть за стол переговоров с главами самопровозглашенных республик Донбасса, а уже потом обсуждать урегулирование ситуации с третьей стороной, каковой является в том числе и Россия.

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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