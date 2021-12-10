Зеленский допустил прямые переговоры с Путиным по Донбассу

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«Я не исключаю, и в этом также имею и поддержку, не исключаю отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ», - сказал Зеленский в интервью телеканалу «1+1».

По его словам, он видит, что лидеры европейских государств и США поддерживают формат прямых переговоров с Путиным.

Ранее Владимир Путин, комментируя возможность личной встречи с Зеленским, отмечал, что если речь идет об обсуждении конфликта на юго-востоке Украины, то руководство страны должно в первую очередь сесть за стол переговоров с главами самопровозглашенных республик Донбасса, а уже потом обсуждать урегулирование ситуации с третьей стороной, каковой является в том числе и Россия.