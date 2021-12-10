Зеленский допустил прямые переговоры с Путиным по Донбассу

«Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны», — сообщил Зеленский в интервью украинскому общенациональному телеканалу 1+1.