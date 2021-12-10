Зеленский допустил прямые переговоры с Путиным по Донбассу

На Украине заявили о возможном проведении переговоров с Россией по поводу Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны», — сообщил Зеленский в интервью украинскому общенациональному телеканалу 1+1.
Президент Украины допустил создание отдельного формата по поводу Донбасса. По его словам, данное направление поддерживают США и европейские партнеры Украины.
Ранее Владимир Путин заявил о том, что происходящее в Донецкой народной республике напоминает геноцид. По его мнению, тому виной русофобия.