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49 минут назад

Зеленский допустил переговоры с Путиным по Донбассу

На Украине заявили о возможном проведении переговоров с Россией по поводу Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский допустил прямые переговоры с Путиным по Донбассу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны», — сообщил Зеленский в интервью украинскому общенациональному телеканалу 1+1.

Президент Украины допустил создание отдельного формата по поводу Донбасса. По его словам, данное направление поддерживают США и европейские партнеры Украины.

Ранее Владимир Путин заявил о том, что происходящее в Донецкой народной республике напоминает геноцид. По его мнению, тому виной русофобия.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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