В Раде оценили идею Зеленского о референдуме по Донбассу

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном референдуме по Донбасу было совершенно безответственным. Такое мнение высказала депутат Верховной рады от фракции «Голос» Инна Совсун. Её слова приводит телеканал «Украина 24».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Безусловно, я и партия «Голос» относимся к предложению, озвученному вчера президентом Зеленским по поводу референдума, крайне негативно, — заявила Совсун.

По её словам, за два с половиной года пребывания у власти Зеленский не предложил ни одной конкретной идеи по разрешению кризиса в Донбассе.

Все, что мы слышали — это разрозненные идеи. <...> Прямые переговоры без возможности даже создания переговорной позиции. Но никакой конкретной стратегии он не презентовал ни украинскому народу, ни нашим международным партнёрам, — подчеркнула депутат.

Военная операция на востоке Украины началась в 2014 году, когда некоторые районы Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям в Киеве и образовали самопровозглашённые народные республики.

По данным ООН, за время конфликта в Донбассе погибли около 13 тысяч человек.