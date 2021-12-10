В Евросоюзе назвали условие хороших отношений с Россией

Евросоюз выступает за хорошие отношения с Россией, но это будет возможно только в том случае, если РФ не будет угрожать своим соседям. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает РИА «Новости».
«Мы ожидаем, что Россия будет способствовать деэскалации, прекратит деятельность против своих соседей, будет уважать их суверенитет», - сказала глава ЕК.
Она предупредила, что в противном случае Евросоюз готов усилить уже установленные санкции против РФ и принять ограничения, касающиеся новых сфер – «от экономики до финансов».
Фон дер Ляйен также ответила на вопрос, может ли газопровод «Северный поток – 2» стать предметом новых санкций.
«Если будет агрессия, то будет ответ, это очевидно, мы должны обсуждать это не публично. Важно, чтобы энергетика не использовалась как средство давления», - сказала глава Еврокомиссии.
«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Трубопровод обходит транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу и другие - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.