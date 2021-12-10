В Евросоюзе назвали условие хороших отношений с Россией

Евросоюз выступает за хорошие отношения с Россией, но это будет возможно только в том случае, если РФ не будет угрожать своим соседям. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает РИА «Новости».

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«Мы ожидаем, что Россия будет способствовать деэскалации, прекратит деятельность против своих соседей, будет уважать их суверенитет», - сказала глава ЕК.

Она предупредила, что в противном случае Евросоюз готов усилить уже установленные санкции против РФ и принять ограничения, касающиеся новых сфер – «от экономики до финансов».

Фон дер Ляйен также ответила на вопрос, может ли газопровод «Северный поток – 2» стать предметом новых санкций.

«Если будет агрессия, то будет ответ, это очевидно, мы должны обсуждать это не публично. Важно, чтобы энергетика не использовалась как средство давления», - сказала глава Еврокомиссии.