Польша опубликовала доказательство причастности КГБ к посадке самолета Ryanair

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин опубликовал в своем Facebook аудиозапись переговоров между диспетчером минского аэропорта и пилотом самолета компании Ryanair с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту.

«Сегодня (...) я представил доказательства причастности белорусских спецслужб к действиям против Романа Протасевича. Именно белорусский КГБ заставил самолет с Протасевичем на борту приземлиться в Минске», — написал Жарин в Twitter.

По данным издания Zerkalo, на аудиозаписи слышен голос третьего человека, который консультирует диспетчера, как ему правильно отвечать на вопросы пилота.

В частности, он подсказывает диспетчеру сказать летчику, что код опасности «красный», а рекомендация о посадке исходит от Минска, говорится в публикации.

Ранее в прокуратуре Польши заявили, что угрозы взрыва на борту совершившего в мае экстренную посадку в Минске самолета Ryanair не было.