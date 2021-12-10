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31 минуту назад

Польша опубликовала доказательство причастности КГБ к посадке самолета Ryanair

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин опубликовал в своем Facebook аудиозапись переговоров между диспетчером минского аэропорта и пилотом самолета компании Ryanair с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту.

Польша опубликовала доказательство причастности КГБ к посадке самолета Ryanair
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сегодня (...) я представил доказательства причастности белорусских спецслужб к действиям против Романа Протасевича. Именно белорусский КГБ заставил самолет с Протасевичем на борту приземлиться в Минске», — написал Жарин в Twitter.

По данным издания Zerkalo, на аудиозаписи слышен голос третьего человека, который консультирует диспетчера, как ему правильно отвечать на вопросы пилота.

В частности, он подсказывает диспетчеру сказать летчику, что код опасности «красный», а рекомендация о посадке исходит от Минска, говорится в публикации.

Ранее в прокуратуре Польши заявили, что угрозы взрыва на борту совершившего в мае экстренную посадку в Минске самолета Ryanair не было.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега.

В мире,Роман Протасевич,МВД,
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