США "вернули" Крым Украине с помощью пряников Госдепа

Они также поздравили пользователей с наступающими праздниками и снова «присоединили» Крым к территории Украины c помощью хештега #CrimeaIsUkraine.

В России неоднократно указывали на то, что полуостров вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенного в соответствии с международным правом и Уставом ООН, но на Западе продолжают подвергать его принадлежность сомнениям. Владимир Путин также подчеркивал, что данный вопрос окончательно закрыт и заявления украинской стороны о «возвращении» Крыма будут расцениваться как прямые угрозы в адрес Москвы.