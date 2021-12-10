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35 минут назад

США "вернули" Крым Украине с помощью пряников Госдепа

Посольство Украины в США победило в конкурсе пряничных домиков, слепив замок «Ласточкиного гнезда» в Крыму. Фестиваль организовал Госдепартамент.

США "вернули" Крым Украине с помощью пряников Госдепа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Невероятное "Ласточкино гнездо" — неоготический замок в Украине», — подписали снимки с конкурса дипломаты в Twitter-аккаунте посольства Украины в США.

Они также поздравили пользователей с наступающими праздниками и снова «присоединили» Крым к территории Украины c помощью хештега #CrimeaIsUkraine.

В России неоднократно указывали на то, что полуостров вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенного в соответствии с международным правом и Уставом ООН, но на Западе продолжают подвергать его принадлежность сомнениям. Владимир Путин также подчеркивал, что данный вопрос окончательно закрыт и заявления украинской стороны о «возвращении» Крыма будут расцениваться как прямые угрозы в адрес Москвы.

В мире,Владимир Путин,ООН,Госдеп США,
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