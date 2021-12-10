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16 минут назад

Из Молдавии депортировали российского профессора

Из Кишинева депортировали первого заместителя директора Института стран СНГ, доктора исторических и экономических наук, профессора Владимира Егорова, передает ТАСС.

Из Молдавии депортировали российского профессора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили агентству в пресс-службе учебного заведения, российскому профессору не назвали причин высылки из страны. Там уточнили, что Егорова депортируют из аэропорта молдавской столицы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российский политолог Наталья Нарочницкая не смогла попасть в Молдавию. Ее отказались пустить на территорию страны в аэропорту Кишинева.

Политолог два часа простояла в пограничной зоне аэропорта Кишинева. Затем Нарочницкую отвели обратно в самолет, которым она прилетела. Причины отказа в посещении Молдавии политологу не сообщили.

В мире,Наталья Нарочницкая,Владимир Егоров,Мария Захарова,Институт стран СНГ,МИД,ИТАР-ТАСС,
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