Пока вы не уснули: реакция Украины на разговор Путина и Байдена и «мертвый крест» для рубля

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У Керченского пролива имела место провокация украинских военных, причем как раз тогда, когда Байден беседовал с Зеленским, а фактически давал ему указания. После беседы Путина и Байдена, США выказывают готовность к разрядке конфликта в Донбассе, ведется работа и с Киевом, и с коллегами по НАТО. Почему на этом фоне украинские силовики применили тактику «мелкого фола»?
Аналитики Промсвязьбанка считают, что в ближайшее время рубль укрепится к доллару и накоплениях россиян вырастут благодаря тому, что на графике соотношения двух валют образовался «мертвый крест». Он появляется на графике, когда скользящая средняя функция с меньшим периодом пересекает скользящую среднюю с большим периодом сверху вниз, и обе линии стремятся вниз. Мертвый крест означает, что на графике сформировался нисходящий тренд. Аналитики отметили, что ранее на торгах российская валюта смогла окрепнуть, приблизившись к отметке в 73,5 рубля за доллар.
В среднем по России тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2022 года вырастут не более, чем на 4%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Ведомство намерено проконтролировать изменение стоимости на ЖКУ и продолжить проводить мониторинг тарифов. В ФАС также напомнили, что население защищено ограничениями в виде индексов платы за коммунальные услуги – повышение тарифов сдерживается в их рамках. Рост цен на разные коммунальные услуги может различаться, однако в совокупности не может превышать предельные индексы, которые установлены для субъектов, напомнило издание.
Украинские зенитчики ВСУ во время тренировки случайно сбили собственный беспилотник. Как сообщает Луганский информационный центр, об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин. По словам офицера, командующий войсками ПВО группировки «Север» чтобы уйти от ответственности за слабую подготовку расчета попытался договориться с разведчиками, которые предоставили беспилотник, и пообещал восстановить его за счет военных.
Режиссер Александр Сокуров рассказал, что пожалел о своем споре с президентом Владимиром Путиным. Спор президента и режиссера случился на встрече Совета по правам человека (СПЧ). Выступая на встрече СПЧ, Сокуров предложил «отпустить» регионы, которые, по его мнению, не хотят находиться в составе России. В конце своего выступления он принес извинения за то, что говорил слишком «страстно», а Путин ответил, что «извиняться есть за что».
Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает бойца ММА который напал на сотрудников центра по противодействию экстремизму и пытался завладеть оружием, а после сбежал из отдела. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», сотрудников предупредили, что преступник подготовлен и будет оказывать сопротивление. Сперва 28-летнего гражданина Узбекистана Бунеда Тухтаева удалось задержать на улице Якорной, однако из отделения полиции, куда его доставили, он сбежал.
На следующей неделе столбики термометров в столице могут подняться до +4°C. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил в пятницу РИА Новости. Согласно прогнозам метеорологов, сильное потепление начнется в четверг, 16 декабря.
«Настоящая оттепель начнется с четверга, будет заметная динамика повышения температуры», – пояснил синоптик.
Уточняется, что значительных осадков во время оттепели в московском регионе не ожидается, однако погода будет пасмурной.
Республика Крым может и должна стать первым регионом в России без аварийного жилья, пишет «Крыминформ» со ссылкой на председателя наблюдательного совета государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергея Степашина.
«Крым – особый регион, к нему особое внимание главы государства, – сказал он. – Крым мог бы стать первым субъектом России – Москва и Ленинград (Санкт-Петербург) – это отдельная тема – без аварийного жилья вообще. Мы заглядываем уже вперед, и это главное, я хочу, чтобы крымчане нас услышали: Крым должен быть без аварийного жилья, должен быть самым красивым субъектом Российской Федерации во всех отношениях», - сказал Степашин журналистам.
Спасатели с воздуха нашли разбившийся в Кемеровской области вертолет Robinson R-66, который перестал отображаться на радарах утром 10 декабря. Воздушное судно обнаружили разрушенным неподалеку от озера Каракуль. На борту находился только пилот, который должен был забрать пассажиров с озера.
Российского рэпера Алишера Моргенштерна, если он вернется в Россию, будет ждать еще одно разбирательство. Столичный арбитражный суд привлек его как третье лицо по иску крупного банка, чьим сотрудником он является, к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Уточняется, что в апреле 2021 года ФАС признала клип исполнителя под названием «Клип за десять лямов» нарушающей закон рекламой банка. В ведомстве сочли, что в ролике «присутствуют нарушения в части употребления алкоголя, рекламы финансовых услуг, обращения к несовершеннолетним, использования некорректных утверждений».