Пока вы не уснули: реакция Украины на разговор Путина и Байдена и «мертвый крест» для рубля

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Видео дня

Украина отреагировала на разговор Путина и Байдена провокацией

George Chernilevsky/Wikipedia

У Керченского пролива имела место провокация украинских военных, причем как раз тогда, когда Байден беседовал с Зеленским, а фактически давал ему указания. После беседы Путина и Байдена, США выказывают готовность к разрядке конфликта в Донбассе, ведется работа и с Киевом, и с коллегами по НАТО. Почему на этом фоне украинские силовики применили тактику «мелкого фола»?

«Мертвый крест» для рубля: что будет с накоплениями

Аналитики Промсвязьбанка считают, что в ближайшее время рубль укрепится к доллару и накоплениях россиян вырастут благодаря тому, что на графике соотношения двух валют образовался «мертвый крест». Он появляется на графике, когда скользящая средняя функция с меньшим периодом пересекает скользящую среднюю с большим периодом сверху вниз, и обе линии стремятся вниз. Мертвый крест означает, что на графике сформировался нисходящий тренд. Аналитики отметили, что ранее на торгах российская валюта смогла окрепнуть, приблизившись к отметке в 73,5 рубля за доллар.

ФАС объявила о подорожании услуг ЖКХ

В среднем по России тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2022 года вырастут не более, чем на 4%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Ведомство намерено проконтролировать изменение стоимости на ЖКУ и продолжить проводить мониторинг тарифов. В ФАС также напомнили, что население защищено ограничениями в виде индексов платы за коммунальные услуги – повышение тарифов сдерживается в их рамках. Рост цен на разные коммунальные услуги может различаться, однако в совокупности не может превышать предельные индексы, которые установлены для субъектов, напомнило издание.

Украина сбила собственный беспилотник

Украинские зенитчики ВСУ во время тренировки случайно сбили собственный беспилотник. Как сообщает Луганский информационный центр, об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин. По словам офицера, командующий войсками ПВО группировки «Север» чтобы уйти от ответственности за слабую подготовку расчета попытался договориться с разведчиками, которые предоставили беспилотник, и пообещал восстановить его за счет военных.

Сокуров пожалел о споре с Путиным

Режиссер Александр Сокуров рассказал, что пожалел о своем споре с президентом Владимиром Путиным. Спор президента и режиссера случился на встрече Совета по правам человека (СПЧ). Выступая на встрече СПЧ, Сокуров предложил «отпустить» регионы, которые, по его мнению, не хотят находиться в составе России. В конце своего выступления он принес извинения за то, что говорил слишком «страстно», а Путин ответил, что «извиняться есть за что».

Особо опасного бойца MMA объявили в розыск в РФ

telegram-канал LIFE

Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает бойца ММА который напал на сотрудников центра по противодействию экстремизму и пытался завладеть оружием, а после сбежал из отдела. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», сотрудников предупредили, что преступник подготовлен и будет оказывать сопротивление. Сперва 28-летнего гражданина Узбекистана Бунеда Тухтаева удалось задержать на улице Якорной, однако из отделения полиции, куда его доставили, он сбежал.

Москвичей предупредили о новой аномалии

На следующей неделе столбики термометров в столице могут подняться до +4°C. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил в пятницу РИА Новости. Согласно прогнозам метеорологов, сильное потепление начнется в четверг, 16 декабря.

«Настоящая оттепель начнется с четверга, будет заметная динамика повышения температуры», – пояснил синоптик.

Уточняется, что значительных осадков во время оттепели в московском регионе не ожидается, однако погода будет пасмурной.

В России появится первый регион без аварийного жилья

Республика Крым может и должна стать первым регионом в России без аварийного жилья, пишет «Крыминформ» со ссылкой на председателя наблюдательного совета государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергея Степашина.

«Крым – особый регион, к нему особое внимание главы государства, – сказал он. – Крым мог бы стать первым субъектом России – Москва и Ленинград (Санкт-Петербург) – это отдельная тема – без аварийного жилья вообще. Мы заглядываем уже вперед, и это главное, я хочу, чтобы крымчане нас услышали: Крым должен быть без аварийного жилья, должен быть самым красивым субъектом Российской Федерации во всех отношениях», - сказал Степашин журналистам.

Пропавший вертолет разбился в Кемеровской области

Спасатели с воздуха нашли разбившийся в Кемеровской области вертолет Robinson R-66, который перестал отображаться на радарах утром 10 декабря. Воздушное судно обнаружили разрушенным неподалеку от озера Каракуль. На борту находился только пилот, который должен был забрать пассажиров с озера.

Моргенштерну пригрозили в России новым судом