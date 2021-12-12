Жители США назвали «чушью» статью Хартвелла о Путине

«Вторжение России на Украину так же вероятно, как и вторжение Соединенных Штатов на территорию французской Канады. В 1776 году мы попытались это сделать, но у нас не вышло, и сейчас у нас нет никаких причин пытаться снова», —считает комментатор ALAN SEWELL.