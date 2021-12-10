Украина с помощью Крыма победила в конкурсе имбирных домиков Госдепа

Украинское посольство в США приняло участие в конкурсе имбирных пряников и одержало победу, выполнив из выпечки «Ласточкино гнездо» – крымский замок в готическом стиле.

«Поздравляем Посольство Украины в Вашингтоне с победой в конкурсе имбирных пряников Офиса зарубежных представительств Государственного департамента США с их невероятным Ласточкиным гнездом, неоготическим замком. Поздравляем с праздниками», – передает Страна.ua. со ссылкой на пост посольства в Twitter.

Ласточкино гнездо – стилизация под готический замок, памятник архитектуры и истории, который находится на отвесной Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на южном берегу Крыма.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма давно закрыт.