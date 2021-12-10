В ЦРУ заявили об «аппетите к риску» России в вопросе Украины

Глава ЦРУ Уильям Бернс считает, что у российского руководства есть «аппетит к риску» в контексте Украины , пишет Bloonberg Business в своем телеграм-канале .

«Я бы никогда не стал недооценивать аппетит к риску президента (РФ Владимира) Путина в вопросе Украины», — заявил Бернс.

Он добавил, что важно ответить на это и действиями по сдерживанию и дипломатическими инструментами.

Ранее 6 декабря высокопоставленный источник в Белом доме заявил, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон. По его словам, в США не знают, принял ли Путин решение о готовности «вторжения на Украину», но полагают, что РФ точно готовится к такому развитию событий.