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22 минуты назад

На Украине потребовали переименовать Россию в «Московию»

Депутаты Львовского областного совета одобрили постановление с требованием к Верховной раде Украины и президенту Владимиру Зеленскому официально переименовать Российскую Федерацию в «Московию». За решение проголосовали 59 народных избранников из 84, сообщает ТАСС.

На Украине потребовали переименовать Россию в «Московию»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению депутатов облсовета, такой шаг поможет «восстановить историческую справедливость». Называть Россию «Московией» предлагается на государственном, официальном и общественном уровнях, а также в украинских СМИ.

«В отношении граждан Российской Федерации, соответственно, будет использоваться название "московиты"», — отмечается в обращении.

Историческое название: в Киеве призвали переименовать русский язык

Ранее идею переименовать Россию в Московию выдвигал депутат Рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев. Свою идею он обосновал тем, что «каждая нация сама решает, как называть своих соседей», однако не уточнил, что дадут Украине подобные изменения. Кроме того, он заявил, что до нововведений Петра Великого жители России «назывались Московское царство или Московия и не обижались».

В мире,Никита Потураев,Владимир Зеленский,Верховная Рада,ИТАР-ТАСС,
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