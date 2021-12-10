На Украине потребовали переименовать Россию в «Московию»

По мнению депутатов облсовета, такой шаг поможет «восстановить историческую справедливость». Называть Россию «Московией» предлагается на государственном, официальном и общественном уровнях, а также в украинских СМИ.

Ранее идею переименовать Россию в Московию выдвигал депутат Рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев. Свою идею он обосновал тем, что «каждая нация сама решает, как называть своих соседей», однако не уточнил, что дадут Украине подобные изменения. Кроме того, он заявил, что до нововведений Петра Великого жители России «назывались Московское царство или Московия и не обижались».