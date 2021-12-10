Хью Гранта перепутали с Тони Блэром

Путаница произошла на фоне скандала вокруг кабинета министров. Аллегра Страттон ушла с поста советницы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после того, как телеканалом ITV была опубликована запись, на которой тогда еще пресс-секретарь премьера шутит о прошлогодней рождественской вечеринке в стенах канцелярии Джонсона в разгар второй волны пандемии и локдауна.

Пользовательница Twitter @Soph1efazz опубликовала кадр из «Реальной любви», подписав его так: «Он бы с нами никогда так не поступил». Твит стал вирусным и набрал десятки тысяч лайков. В комментариях не все узнали Хью Гранта. «Ирак передает привет», — написала девушка по имени Наталия, имея в виду начавшуюся во время правления Блэра войну в Ираке.