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39 минут назад

Хью Гранта перепутали с Тони Блэром

Сыгравшего премьер-министра Великобритании в фильме «Реальная любовь» актера Хью Гранта перепутали с Тони Блэром — действительно бывшим премьером страны.

Хью Гранта перепутали с Тони Блэром
Фото: Soph1efazz/TwitterSoph1efazz/Twitter

Путаница произошла на фоне скандала вокруг кабинета министров. Аллегра Страттон ушла с поста советницы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после того, как телеканалом ITV была опубликована запись, на которой тогда еще пресс-секретарь премьера шутит о прошлогодней рождественской вечеринке в стенах канцелярии Джонсона в разгар второй волны пандемии и локдауна.

Пользовательница Twitter @Soph1efazz опубликовала кадр из «Реальной любви», подписав его так: «Он бы с нами никогда так не поступил». Твит стал вирусным и набрал десятки тысяч лайков. В комментариях не все узнали Хью Гранта. «Ирак передает привет», — написала девушка по имени Наталия, имея в виду начавшуюся во время правления Блэра войну в Ираке.

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