В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
17 минут назад

Польша поставила Меркель в ряд с Гитлером и Геббельсом

В Варшаве появились баннеры с изображением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в одном ряду с фашистскими лидерами Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом. Об этом сообщил немецкий телеканал N-TV.

Польша поставила Меркель в ряд с Гитлером и Геббельсом
Фото: ReutersReuters

По данным издания, плакаты появились в преддверии поездки в Польшу новой главы МИД Германии Анналены Берблок. На них в одном ряду с нацистами изображены экс-канцлер Ангела Меркель, бывший министр иностранных дел Хайко Маас, президент Франк-Вальтер Штайнмайер, а также немецкий посол в Польше Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен.

«Уважаемый господин Фрайтаг, не могли бы немецкие руководители, которые так заинтересованы в верховенстве закона в других странах, наконец, признать скандальное беззаконие Германии и выплатить Польше репарации за ущерб и военные преступления Второй мировой войны?» — гласят плакаты на польском и английском языках.

Инициаторов акции, которая призвана оказать давление на новое немецкое правительство и добиться выплаты репараций, стал скандально известный художник Войцех Коркуч. При этом проект профинансировал фонд, приближенный к правительству страны, а на баннерах присутствуют логотипы правых националистических СМИ и символ Министерства культуры Польши, отмечает немецкое издание.

Ранее заместитель директора Центра польско-российского диалога и согласия Лукаш Адамский заявил, что России следует покаяться за оккупацию Польши и компенсировать ей ущерб.

В мире,Йозеф Геббельс,Ангела Меркель,Франк-Вальтер Штайнмайер,МИД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители