Польша поставила Меркель в ряд с Гитлером и Геббельсом

В Варшаве появились баннеры с изображением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в одном ряду с фашистскими лидерами Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом. Об этом сообщил немецкий телеканал N-TV.

Фото: Reuters Reuters

По данным издания, плакаты появились в преддверии поездки в Польшу новой главы МИД Германии Анналены Берблок. На них в одном ряду с нацистами изображены экс-канцлер Ангела Меркель, бывший министр иностранных дел Хайко Маас, президент Франк-Вальтер Штайнмайер, а также немецкий посол в Польше Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен.

«Уважаемый господин Фрайтаг, не могли бы немецкие руководители, которые так заинтересованы в верховенстве закона в других странах, наконец, признать скандальное беззаконие Германии и выплатить Польше репарации за ущерб и военные преступления Второй мировой войны?» — гласят плакаты на польском и английском языках.

Инициаторов акции, которая призвана оказать давление на новое немецкое правительство и добиться выплаты репараций, стал скандально известный художник Войцех Коркуч. При этом проект профинансировал фонд, приближенный к правительству страны, а на баннерах присутствуют логотипы правых националистических СМИ и символ Министерства культуры Польши, отмечает немецкое издание.